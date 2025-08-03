Как жара меняет работу мозга: тревожные выводы ученых

Жара / © www.freepik.com/free-photo

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Жара трансформирует работу мозга, провоцирует агрессию, депрессию, судороги и обостряет неврологические болезни — ученые все глубже и глубже исследуют, что делает глобальное потепление с нашей нервной системой.

Об этом пишет издание ВВС.

С ростом количества и интенсивности тепловых волн из-за изменения климата ученые сосредотачиваются на изучении того, как именно жара влияет на работу мозга. Оказывается, повышение температуры способно вызвать не только плохое самочувствие или усталость — но и серьезные когнитивные и неврологические нарушения.

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Судороги с детства — из-за жары

Маленькому Джейку было всего пять месяцев, когда он впервые пережил судорожный приступ. «Он перегрелся — и мы стали свидетелями, как его тело резко дергалось. Мы думали, что это самое страшное, что с нами могло случиться. Но, к сожалению, это было только началом», — рассказала его мать Стефани Смит.

После генетического теста в полтора года у Джейка обнаружили синдром Драве — редкое заболевание, которое вызывает эпилепсию и сопровождается интеллектуальными нарушениями, аутизмом, СДВГ, трудностями речи, движения и сна. Его приступы почти всегда совпадали с жаркой погодой.

«С каждым годом лето становится жарче, и это еще больше усложняет жизнь с таким диагнозом», — говорит Смит.

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Неврология и климат: связь очевидна

Доктор Санджай Сисодия из Университетского колледжа Лондона, который исследует влияние климата на мозг, отмечает: синдром Драве — лишь одна из многих болезней, обостряющихся из-за тепла. Среди них — инсульт, энцефалит, рассеянный склероз, мигрень и тому подобное.

Во время тепловой волны в Европе в 2003 году примерно 7% избыточных смертей были связаны с неврологическими осложнениями. Подобные показатели фиксировались и во время жары в Великобритании в 2022 году.

Жара и агрессия, депрессия, бессонница

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Повышенная температура меняет не только физическое состояние — она влияет на настроение и поведение. Люди становятся более агрессивными, раздражительными, впадают в депрессию. Особенно тяжело это переносят пациенты с деменцией, эпилепсией или психическими расстройствами.

У многих из них нарушена терморегуляция, а лекарства, которые они принимают (например, от шизофрении), могут снижать способность тела охлаждаться. Это увеличивает риск теплового удара или даже смерти.

Риски для младенцев и беременных

Жара может быть опасной и для еще нерожденных детей. По словам профессора Джейн Херст из Имперского колледжа Лондона, тепловые волны связывают с ростом преждевременных родов на 26%, что в свою очередь приводит к когнитивным нарушениям.

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Генетика и уязвимость

Не все одинаково реагируют на жару — некоторые люди переносят ее лучше. Ученые подозревают, что важную роль могут играть генетические факторы. Возможно, существуют скрытые генетические предрасположенности, которые активируются только в условиях теплового стресса.

«То, что мы наблюдаем сегодня у людей с неврологическими нарушениями, в будущем может стать реальностью и для тех, кто считается здоровым», — предупреждает Сисодия.

Жара и вирусы, влияющие на мозг

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С ростом температур активизируются и переносчики инфекций — например, комары, которые переносят вирусы Зика, денге, или чикунгунья. Некоторые из них могут вызвать серьезные неврологические поражения.

Ученые пока не имеют ответа на все вопросы. Какая температура больше всего вредит: дневная, ночная или продолжительность жары? Ответ может быть разным в зависимости от человека и диагноза.

Впрочем, ясно одно: мы вступаем в «эру горячего мозга». И разработка защитных стратегий — предупреждение, охладительные системы, социальная поддержка — становится жизненно необходимой.

«Эпоха глобального потепления закончилась. Наступила эпоха глобального кипения», — сказал Генсек ООН Антониу Гутерреш, когда июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории. И мозг — среди первых органов, которые это почувствуют.

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Напомним, ранее мы писали о том, что врач семейной медицины MIRUM clinic Юлия Витальевна Антасевич рассказывала о том, как правильно и без вреда для здоровья охлаждаться и действительно ли от кондиционера можно простудиться.