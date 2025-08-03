В ЕС начали сворачивать жилищные программы для украинцев: что известно

Беженцы / © ТСН.ua

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Ирландское правительство начало сворачивание жилищной поддержки для украинских беженцев, ссылаясь на пересмотр программ помощи.

Об этом пишет издание The Times.

Как сообщил министр по вопросам миграции Колм Брофи, уже отменен ряд контрактов на временное проживание, и этот шаг является частью постепенной трансформации политики поддержки, которая будет продолжаться в ближайшие месяцы.

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«В долгосрочной перспективе нам следует перейти к полному прекращению государственного обеспечения жильем для украинцев, поскольку община все глубже интегрируется в ирландское общество», — сказал он.

Министр по вопросам миграции Ирландии Колм Брофи заявил, что политика страны в отношении украинских беженцев должна быть синхронизирована с общеевропейским подходом, в контексте постепенного завершения действия временной защиты.

На пике помощи Ирландия предоставила жилье более 60 тысячам украинцев. Сейчас в государственном жилье остаются около 22 500 человек в примерно 670 объектах. Уменьшение объясняется тем, что многие уже интегрировались и нашли жилье самостоятельно.

Общие расходы на размещение украинцев с 2022 года составили 3,4 млрд евро. В 2024-м расходы составили 1,2 млрд, а в этом году — 736 млн евро.

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Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Ирландии разработало предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начало действовать с марта 2025 года.