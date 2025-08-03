Приложение "Дия" не работает: что известно

Приложение "Дия"

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Пользователи фиксируют сбой в работе приложения «Дия». Пока загрузка документов и сервисов не происходит.

Об этом сообщают в Сети.

В настоящее время официальные комментарии представители сервиса не предоставляли.

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«Дия» не работает

«Дия» не работает

Ожидаем детали впоследствии.

Что произошло с «Дией»

Ситуацию прокомментировал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он сообщил, что ночью модернизировали сертификаты безопасности. Так, приложение следует обновить.

«В эту ночь команда Дия обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь Действие должно быть не только удобным, но и безопасным», — отметил Федоров.

Пользователям напомнили, что обновить приложение "Дия" можно через Play Market или Apple Store. После этого вы сможете использовать цифровые документы и услуги в дальнейшем.

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Напомним, Кабмин Украины 30 июля утвердил решение о введении «Дия.Карты», по которому граждане смогут получать государственные выплаты. Это изменит систему государственных выплат.

«Введение Дия.Карты позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент контроля целевого использования средств», — говорится в сообщении премьера Свириденко.