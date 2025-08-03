Застосунок "Дія" не працює: що відомо

Застосуновк "Дія"

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Користувачі фіксують збій у роботі застосунку «Дія». Наразі завантаження документів та сервісів не відбувається.

Про це повідомляють у Мережі.

Нині офіційних коментарів представники сервісу не надавали.

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«Дія» не працює

«Дія» не працює

Очікуємо на деталі згодом.

Що сталося з «Дією»

Ситуацію прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він повідомив, що вночі модернізували сертифікати безпеки. Так, застосунок слід оновити.

«Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною», — відзначив Федоров.

Користувачам нагадали, що оновити застосунок «Дія» можна через Play Market або Apple Store. Після цього ви зможете користуватися цифровими документами та послугами надалі.

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Нагадаємо, Кабмін України 30 липня затвердив рішення про запровадження «Дія.Картки», через яку громадяни зможуть отримувати державні виплати. Це змінить систему державних виплат.

«Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів», — йдеться у повідомленні прем’єрки Свириденко.