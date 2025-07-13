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- Категорія
- Війна
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У Міноборони пояснили, чому стався збій у "Резерв+"
У застосунку “Резерв+” стався збій після запуску нової функції зі штрафами онлайн. У Міноборони заявили, що система не витримала навантаження, але проблему вже вирішують.
Після запуску очікуваного функціоналу в застосунку “Резерв+” — оформлення штрафів онлайн — на систему обвалилося підвищене навантаження, через що у користувачів виникли проблеми з доступом.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко під час ефіру національного телемарафону.
“Реліз штрафу або запуск штрафу онлайн у “Резерв+” — це найбільш очікуваний функціонал останніх місяців. Тож виник підвищений попит на оновлення застосунку, перевірку документів, завантаження — і система отримала значне навантаження у стислий період”, — пояснила Черногоренко.
Вона долала, що команда оперативно відреагувала на технічний виклик і вже стабілізувала роботу сервісу. За словами посадовиці, “Резерв+” нині має 4,5 мільйона користувачів і є наймасовішим цифровим продуктом Міноборони. У міністерстві обіцяють зробити все можливе, щоб користувачі мали безперешкодний доступ до функцій додатку будь-якої миті.
Крім того заступниця міністра оборони пояснила, що робити українцям, які під час перевірки не працює “Резерв+”.