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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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419
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1 хв

У Міноборони пояснили, чому стався збій у "Резерв+"

У застосунку “Резерв+” стався збій після запуску нової функції зі штрафами онлайн. У Міноборони заявили, що система не витримала навантаження, але проблему вже вирішують.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Застосунок "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" / © ТСН.ua

Після запуску очікуваного функціоналу в застосунку “Резерв+” — оформлення штрафів онлайн — на систему обвалилося підвищене навантаження, через що у користувачів виникли проблеми з доступом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко під час ефіру національного телемарафону.

“Реліз штрафу або запуск штрафу онлайн у “Резерв+” — це найбільш очікуваний функціонал останніх місяців. Тож виник підвищений попит на оновлення застосунку, перевірку документів, завантаження — і система отримала значне навантаження у стислий період”, — пояснила Черногоренко.

Вона долала, що команда оперативно відреагувала на технічний виклик і вже стабілізувала роботу сервісу. За словами посадовиці, “Резерв+” нині має 4,5 мільйона користувачів і є наймасовішим цифровим продуктом Міноборони. У міністерстві обіцяють зробити все можливе, щоб користувачі мали безперешкодний доступ до функцій додатку будь-якої миті.

Крім того заступниця міністра оборони пояснила, що робити українцям, які під час перевірки не працює “Резерв+”.

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