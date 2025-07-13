Визначився чемпіон Wimbledon-2025: хто завоював титул

Яннік Сіннер / © Associated Press

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Італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем Wimbledon-2025 у чоловічому одиночному розряді.

У фіналі Сіннер (ATP №1) переміг іспанця Карлоса Алькараса (ATP №2) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Вирішальний матч турніру тривав 3 години і 4 хвилини.

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Сіннер уперше в кар'єрі виграв трав'яний мейджор. Загалом це його четверта перемога на турнірах рівня Grand Slam. Він також двічі тріумфував на Australian Open і один раз переміг на US Open.

Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.