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Определился чемпион Wimbledon-2025: кто завоевал титул
Итальянец Янник Синнер впервые в карьере выиграл травяной мэйджор.
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Wimbledon-2025 в мужском одиночном разряде.
В финале Синнер (ATP №1) победил испанца Карлоса Алькараса (ATP №2) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Решающий матч турнира длился 3 часа и 4 минуты.
Синнер впервые в карьере выиграл травяной мэйджор. В целом это его четвертая победа на турнирах уровня Grand Slam. Он также дважды триумфовал на Australian Open и один раз победил на US Open.
Ранее сообщалось, что определилась чемпионка Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде.