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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
207
Время на прочтение
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Определился чемпион Wimbledon-2025: кто завоевал титул

Итальянец Янник Синнер впервые в карьере выиграл травяной мэйджор.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Янник Синнер

Янник Синнер / © Associated Press

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Wimbledon-2025 в мужском одиночном разряде.

В финале Синнер (ATP №1) победил испанца Карлоса Алькараса (ATP №2) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Решающий матч турнира длился 3 часа и 4 минуты.

Синнер впервые в карьере выиграл травяной мэйджор. В целом это его четвертая победа на турнирах уровня Grand Slam. Он также дважды триумфовал на Australian Open и один раз победил на US Open.

Ранее сообщалось, что определилась чемпионка Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде.

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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