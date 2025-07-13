В Минобороны объяснили, почему произошел сбой в "Резерв+"

Приложение "Резерв+" / © ТСН.ua

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После запуска ожидаемого функционала в приложении "Резерв+" - оформление штрафов онлайн - на систему обрушилась повышенная нагрузка, из-за чего у пользователей возникли проблемы с доступом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время эфира национального телемарафона.

"Релиз штрафа или запуск штрафа онлайн в "Резерв+" - это наиболее ожидаемый функционал последних месяцев. Поэтому возник повышенный спрос на обновление приложения, проверку документов, загрузку - и система получила значительную нагрузку в сжатые периоды", - пояснила Черногоренко.

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Она добавила, что команда оперативно отреагировала на технический вызов и уже стабилизировала работу сервиса. По словам чиновника, "Резерв+" сейчас имеет 4,5 миллиона пользователей и является самым массовым цифровым продуктом Минобороны. В министерстве обещают сделать все возможное, чтобы пользователи имели беспрепятственный доступ к функциям приложения в любой момент.

Кроме того, заместитель министра обороны пояснила, что делать украинцам, которые во время проверки не работает "Резерв+".