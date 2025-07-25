- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
Starlink майже повністю відновив роботу після збою
У компанії назвали причину глобального збою роботи.
Мережа Starlink майже повністю відновила свою роботу після глобального збою.
Про це повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс у соцмережі Х.
«Starlink наразі практично відновився після збою мережі, який тривав близько 2,5 годин. Припинення роботи було викликане збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі», — зазначив він.
Ніколс також перепросив за незручності, спричинені порушенням роботи сервісу. За його словами, компанія робить усе можливе, аби запобігти повторенню подібних проблем у майбутньому.
«Ми прагнемо забезпечити високу надійність мережі й повністю усуне причину проблеми», — додав він.
Раніше повідомлялося, що у роботі інтернет-сервісу Starlink, що належить мільярдерові Ілону Маску, стався збій у всьому світі.
Ми раніше інформували, що британський військовий експерт Майкл Кларк розповів, що чекає на Україну, якщо США виммнуть Starlink для фронту.