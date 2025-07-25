Starlink майже повністю відновив роботу після збою

Термінал Starlink / © reuters.com

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Мережа Starlink майже повністю відновила свою роботу після глобального збою.

Про це повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс у соцмережі Х.

«Starlink наразі практично відновився після збою мережі, який тривав близько 2,5 годин. Припинення роботи було викликане збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі», — зазначив він.

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Ніколс також перепросив за незручності, спричинені порушенням роботи сервісу. За його словами, компанія робить усе можливе, аби запобігти повторенню подібних проблем у майбутньому.

«Ми прагнемо забезпечити високу надійність мережі й повністю усуне причину проблеми», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у роботі інтернет-сервісу Starlink, що належить мільярдерові Ілону Маску, стався збій у всьому світі.

Ми раніше інформували, що британський військовий експерт Майкл Кларк розповів, що чекає на Україну, якщо США виммнуть Starlink для фронту.

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