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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Starlink почти полностью возобновил работу после сбоя

В компании назвали причину глобального сбоя работы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Терминал Starlink

Терминал Starlink / © reuters.com

Сеть Starlink почти полностью возобновила свою работу после глобального сбоя.

Об этом сообщил вице - президент компании Майкл Николс в соцсети Х .

"Starlink сейчас практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часов. Прекращение работы было вызвано сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети", - отметил он.

Николс также извинился за неудобства, вызванные нарушением работы сервиса. По его словам, компания делает все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных проблем в будущем.

«Мы стремимся обеспечить высокую надежность сети и полностью устраним причину проблемы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в работе интернет-сервиса Starlink, принадлежащего миллиардеру Илону Маску, произошел сбой во всем мире .

Мы ранее информировали, что британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если США извлекут Starlink для фронта.

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