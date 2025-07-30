В Україні затвердили "Дія.Картку" для держвиплат: подробиці

Застосунок «Дія» / © Державна податкова служба України/Facebook

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Доповнено додатковими матеріалами

Кабінет міністрів України 30 липня затвердив рішення про запровадження «Дія.Картки», через яку громадяни зможуть отримувати державні виплати.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Очільниця уряду зазначила, що «Дія.Картка» змінить систему державних виплат.

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«Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів», — йдеться у повідомленні прем’єрки.

Вона вказала, що це особливо важливо для запуску ініціатив, які мають чітке призначення асигнувань:

«єМалятко»,

«єКнига»,

«Ветеранський спорт»,

«Пакунок школяра».

Також на «Дію.Картку» можна буде отримувати виплати за військовими облігаціями, допомоги по безробіттю, підтримки для внутрішньо переміщених осіб, пенсій та грошової допомоги.

Нагадаємо, ще у грудні 2024 року очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що відомство разом з банками створили «Дія.Картку» для отримання допомоги чи інших державних виплат. Уе означає, що українцям більше не треба випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших держвиплат.

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