Туск зробив гучну заяву про кінець війни в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є багато ознак, які свідчать про можливе припинення війни в Україні, щонайменше тимчасове. Водночас він наголосив, що це жодним чином не змінює оборонної стратегії Польщі.

Про це очільник польського уряду сказав під час виступу в Інституті авіаційних технологій у Варшаві, передає TVP World.

«Є велика ймовірність, багато ознак свідчать про те, що російсько-українська війна може принаймні бути призупинена в найближчому майбутньому. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», — заявив Туск.

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Він також наголосив, що Польща повинна бути готова до оборони за будь-яких умов.

«Ми не можемо марнувати ані години, ані дня в цій гонитві за сучасною армією. Польща має бути готовою до самозахисту незалежно від того, що відбувається на російсько-українському фронті», — додав прем’єр.

Упродовж останніх років Польща активно зміцнює свій оборонний потенціал на тлі загрози з боку Росії. Також країна готується подати заявку на отримання 45 мільярдів євро в межах нової європейської програми SAFE — оборонної інфраструктурної ініціативи ЄС на загальну суму 150 мільярдів євро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія та Китай, за оцінками НАТО та США, можуть бути готові до збройного протистояння із Заходом вже 2027 року. Через це він закликав Польщу до посиленої підготовки та наголосив на важливості співпраці із союзниками в умовах щораз більших безпекових загроз у Європі.

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