День ангела 3 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 3 августа, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 3 августа

3 августа 2025 поздравьте с именинами Антона, Вячеслава, Ивана, Кузьму, Николая.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве оптимист всегда находится в центре внимания. Во взрослом возрасте становится чувствительным, склонным к творчеству.

Вячеслав — древнеславянское имя, переводится как “великая слава”. В детстве суетлив, обидчив. Во взрослом возрасте становится справедливым, немного черствым.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитательный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Кузьма — древнегреческое происхождение, означает “вселенная”. В детстве сообразительный, озорной. Во взрослом возрасте становится решительным и смелым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, целеустремленным.

День ангела 3 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 3 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, наполняет сердце светом и добротой. Желаю крепкого здоровья, искренних улыбок и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть ангел ведет тебя по жизни уверенно и гармонично.

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С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, поддерживает в трудные моменты и вдохновляет на добрые поступки. Желаю тепла в душе, радости в сердце и безграничного счастья каждый день. Пусть жизнь дарит только светлые события и приятные сюрпризы.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда помогал находить правильный путь, защищал от зла и наполнял жизнь миром и гармонией. Пусть удача и любовь будут твоими верными спутниками.

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Прими самые теплые поздравления с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя на каждом шагу, дарит покой и веру в собственные силы. Желаю, чтобы в твоей жизни было много света, добра и вдохновения для новых свершений.

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Поздравляю с днем ангела и желаю, чтобы ваш ангел всегда был рядом, поддерживал и защищал. Пусть жизнь будет наполнена гармонией, любовью и счастливыми моментами. Желаю здоровья, силы духа и радости каждый день.

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