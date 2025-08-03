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День ангела 3 серпня: кого та як вітати з іменинами
3 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 3 серпня
3 серпня 2025 року привітайте з іменинами Антона, В’ячеслава, Івана, Кузьму, Миколу.
Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві оптиміст, завжди перебуває в центрі уваги. В дорослому віці стає чутливим, схильним до творчості.
В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як “велика слава”. В дитинстві метушливий, образливий. В дорослому віці стає справедливим, трохи черствим.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, виховний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Кузьма — давньогрецьке походження, означає “всесвіт”. В дитинстві кмітливий, пустотливий. В дорослому віці стає рішучим і сміливим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.
День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, наповнює серце світлом і добротою. Бажаю міцного здоров’я, щирих усмішок і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ангел веде тебе по життю впевнено і гармонійно.
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З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти і надихає на добрі вчинки. Бажаю тепла в душі, радості в серці та безмежного щастя на кожен день. Нехай життя дарує тільки світлі події і приємні сюрпризи.
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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди допомагав знаходити правильний шлях, захищав від зла і наповнював життя миром і гармонією. Нехай удача та любов будуть твоїми вірними супутниками.
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Прийми найтепліші вітання з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує спокій і віру у власні сили. Бажаю, щоб у твоєму житті було багато світла, добра і натхнення для нових звершень.
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Вітаю з днем ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував і захищав. Нехай життя буде наповнене гармонією, любов’ю і щасливими моментами. Бажаю здоров’я, сили духу і радості в кожен день.