День ангела 3 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 3 серпня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 3 серпня

3 серпня 2025 року привітайте з іменинами Антона, В’ячеслава, Івана, Кузьму, Миколу.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві оптиміст, завжди перебуває в центрі уваги. В дорослому віці стає чутливим, схильним до творчості.

В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як “велика слава”. В дитинстві метушливий, образливий. В дорослому віці стає справедливим, трохи черствим.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, виховний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Кузьма — давньогрецьке походження, означає “всесвіт”. В дитинстві кмітливий, пустотливий. В дорослому віці стає рішучим і сміливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.

День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, наповнює серце світлом і добротою. Бажаю міцного здоров’я, щирих усмішок і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ангел веде тебе по життю впевнено і гармонійно.

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З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти і надихає на добрі вчинки. Бажаю тепла в душі, радості в серці та безмежного щастя на кожен день. Нехай життя дарує тільки світлі події і приємні сюрпризи.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди допомагав знаходити правильний шлях, захищав від зла і наповнював життя миром і гармонією. Нехай удача та любов будуть твоїми вірними супутниками.

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Прийми найтепліші вітання з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує спокій і віру у власні сили. Бажаю, щоб у твоєму житті було багато світла, добра і натхнення для нових звершень.

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Вітаю з днем ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував і захищав. Нехай життя буде наповнене гармонією, любов’ю і щасливими моментами. Бажаю здоров’я, сили духу і радості в кожен день.

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