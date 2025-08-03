Як закінчити війну в Україні: у США розкрили свій план

Метью Вітакер / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки бачать завершення війни в Україні не у воєнній перемозі, а у політичному врегулюванні.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер телеканалу Newsmax.

З його слів, Вашингтон готує план, який має змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Йдеться про продаж американської зброї союзникам по НАТО, які потім передаватимуть її Україні.

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«США планують чинити тиск на Росію, щоб повернути її за стіл переговорів і забезпечити припинення вогню», — сказав Вітакер.

На його переконання, сучасне озброєння США — один із ключових факторів стримування російської армії, і саме воно може змінити динаміку війни.

Однак він наголосив, що Трамп очікує закінчення війни через мирні переговори, а зброя буде додатковим елементом тиску на Путіна.

«Україна та її Збройні сили раді мати цю зброю, і вона дозволяє їм захищатися від російського натиску. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що ця війна в Україні не буде вирішена на полі бою. Зрештою, все має бути врегульовано шляхом переговорів, і має бути мир», — додав Вітакер.

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Він також нагадав, що вже наступного тижня Дональд Трамп запровадить суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало з Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM та супутникового обладнання, яке буде передано Україні та країнам-союзникам.