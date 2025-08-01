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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пентагон замовив велику партію ракет для України

Згідно з офіційним повідомленням на сайті оборонного відомства, угода включає постачання для України, а також 18 країн.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Пентагон

Пентагон / © Associated Press

Міністерство оборони США уклало з Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM та супутникового обладнання, яке буде передано Україні та країнам-союзникам.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

Згідно з офіційним повідомленням на сайті оборонного відомства, угода включає постачання для України, а також 18 країн: Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великої Британії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувей.

«Контракт передбачає випуск ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку. Роботи триватимуть у Таксоні, штат Арізона, до третього кварталу 2031 фінансового року», — йдеться у повідомленні відомства.

Авіаційні ракети AMRAAM — це основне озброєння винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22. Вартість однієї ракети варіюється від 1,2 млн до 1,97 млн доларів, залежно від модифікації. Крім того, одну з модифікацій цих ракет використовують системи ППО NASAMS. В цьому випадку ракети AMRAAM здатні вражати цілі на дистанції до 20-25 км, а у випадку ракети AMRAAM ER (Extended Range) — на дальності до 40 км.

Нагадаємо, комітет Сенату з питань асигнувань 26 голосами за проти трьох проти схвалив законопроект про військові витрати, який включає близько $1 мільярда на підтримку України, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа просила Конгрес виключити таке фінансування зі свого бюджетного запиту.

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