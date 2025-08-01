Пентагон заказал крупную партию ракет для Украины

Пентагон / © Associated Press

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Министерство обороны США заключило с Raytheon Technologies контракт на сумму 3,5 млрд. долларов на производство ракет AMRAAM и спутникового оборудования, которое будет передано Украине и странам-союзникам.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

Согласно официальному сообщению на сайте оборонного ведомства, соглашение включает поставки для Украины, а также 18 стран: Дании, Бельгии, Японии, Нидерландов, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Испании, Польши, Швеции, Тайваня, Литвы, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Израиля.

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Контракт предусматривает выпуск ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку. Работы будут проводиться в Таксоне, штат Аризона, до третьего квартала 2031 финансового года», — говорится в сообщении ведомства.

Авиационные ракеты AMRAAM — это основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации. Кроме того, одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS. В этом случае ракеты AMRAAM способны поражать цели на дистанции до 20-25 км, а в случае ракеты AMRAAM ER (Extended Range) — на дальности до 40 км.

Напомним, комитет Сената по ассигнованиям 26 голосами против трех одобрил законопроект о военных расходах, который включает около $1 миллиарда в поддержку Украины, несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа просила Конгресс исключить такое финансирование из своего бюджетного запроса.