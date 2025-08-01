Тренер "Шахтера" прокомментировал проход "Бешикташа" в квалификации Лиги Европы

Арда Туран / © ФК Шахтер

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран дал пресс-конференцию после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Бешикташа" , в котором "горняки" во второй раз обыграли (2:0) турецкий клуб.

"Начало матча с нашей стороны было несколько сдержанным. Возможно, это произошло из-за инстинкта сохранить преимущество после первого матча. Я и говорил, что психологически будет сложно. Мы придерживались своего плана – именно так и забили голы. Во втором тайме мы хорошо контролировали мяч. Учитывая наш характер, энергию игроков и то, как они вели себя на поле, я действительно доволен и счастлив. Теперь нам предстоит сложный период, нам нужен будет каждый. Я очень рад положительной энергии, которую демонстрируют все мои игроки. Конечно, мы должны ежедневно прогрессировать, но поскольку успешно прошли этот раунд, они действительно заслуживают поздравлений. Я обнимаю каждого из них и искренне поздравляю свою команду. Я также желаю "Бешикташу" успехов в Лиге конференций. Надеюсь, мы там не встретимся. Турция должна побеждать на всех уровнях. Нам нужны успехи, и я искренне желаю, чтобы "Бешикташ" хорошо выступил в Лиге конференций, как и "Башакшехир". У них также есть потенциал побороться за трофей. И это не умаление их возможностей – я искренне желаю им успеха.

"Бешикташ" – это новая команда. Я не могу говорить о каких-то слабых сторонах новой команды, ведь в целом она очень хорошая, но иногда сложно играть определенные матчи. У меня большое уважение к Сульшеру и к "Бешикташу", но в футболе, чтобы что-то изменить, нужно терпение. Они – новая команда, там есть игроки, которые присоединяются, и те, кто идет. Что касается нас, мы очень тщательно готовились к поединку с "Бешикташем", и я не считаю нужным говорить об их слабых сторонах. Верю, что у них очень хороший состав и в будущем они могут добиться успеха", – приводит слова Турана официальный сайт "Шахтера".

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Отметим, что первая встреча между командами в Стамбуле завершилась победой "горняков" со счетом 4:2.

Таким образом, "Шахтер" по сумме двух матчей победил "Бешикташ" со счетом 6:2 и вышел в 3-й раунд отбора Лиги Европы, где встретится с греческим "Панатинаикосом", который во 2-м квалифай-раунде Лиги чемпионов вылетел от шотландского "Рейнджерс" (0:2, 1:1).

Поединки "Шахтера" против "Панатинаикоса" состоятся 7 и 14 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что определился соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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