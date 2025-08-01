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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Бенфика" с Трубиным обыграла "Спортинг" и завоевала Суперкубок Португалии

Анатолий Трубин выиграл свой второй трофей с "орлами".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бенфика"

"Бенфика"

"Бенфика" победила "Спортинг" в матче за Суперкубок Португалии-2025. Поединок завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в этом противостоянии на 50-й минуте забил нападающий "Бенфики" Эвангелос Павлидис.

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, совершив три сейва.

Для Трубина, которому 1 августа исполнилось 24 года, это второй трофей с "орлами" после Кубка португальской лиги-2024/25.

Впереди "Бенфику" ждут матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с французской "Ниццей", которые состоятся 6 и 12 августа.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" во второй раз обыграл "Бешикташ" и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

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