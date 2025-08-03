В ЄС почали згортати житлові програми для українців: що відомо

Біженці / © ТСН.ua

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Ірландський уряд розпочав згортання житлової підтримки для українських біженців, посилаючись на перегляд програм допомоги.

Про це пише видання The Times.

Як повідомив міністр з питань міграції Колм Брофі, вже скасовано низку контрактів на тимчасове проживання, і цей крок є частиною поступової трансформації політики підтримки, що триватиме найближчими місяцями.

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«У довгостроковій перспективі нам слід перейти до повного припинення державного забезпечення житлом для українців, оскільки громада дедалі глибше інтегрується в ірландське суспільство», — сказав він.

Міністр з питань міграції Ірландії Колм Брофі заявив, що політика країни щодо українських біженців має бути синхронізована з загальноєвропейським підходом, у контексті поступового завершення дії тимчасового захисту.

На піку допомоги Ірландія надала житло понад 60 тисячам українців. Наразі в державному житлі залишаються близько 22 500 осіб у приблизно 670 об’єктах. Зменшення пояснюється тим, що чимало людей уже інтегрувались і знайшли житло самостійно.

Загальні витрати на розміщення українців із 2022 року склали 3,4 млрд євро. У 2024-му витрати становили 1,2 млрд, а цьогоріч — 736 млн євро.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Ірландії розробив пропозиції, щоб новоприбулим біженцям із України не надавати безкоштовне житло. Нове правило почало діяти від березня 2025 року.