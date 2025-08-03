Як спека змінює роботу мозку: тривожні висновки вчених

Спека / © www.freepik.com/free-photo

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Спека трансформує роботу мозку, провокує агресію, депресію, судоми й загострює неврологічні хвороби — вчені дедалі глибше досліджують, що робить глобальне потепління з нашою нервовою системою.

Про це пише видання ВВС.

Зі зростанням кількості та інтенсивності теплових хвиль через зміну клімату вчені зосереджуються на вивченні того, як саме спека впливає на роботу мозку. Виявляється, підвищення температури здатне викликати не лише погане самопочуття чи втому — а й серйозні когнітивні та неврологічні порушення.

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Судоми з дитинства — через спеку

Маленькому Джейку було лише п’ять місяців, коли він уперше пережив судомний напад. «Він перегрівся — і ми стали свідками, як його тіло різко сіпалося. Ми думали, що це найстрашніше, що з нами могло трапитись. Але, на жаль, це було лише початком», — розповіла його мати Стефані Сміт.

Після генетичного тесту в півтора року у Джейка виявили синдром Драве — рідкісне захворювання, яке викликає епілепсію та супроводжується інтелектуальними порушеннями, аутизмом, СДУГ, труднощами мовлення, руху та сну. Його напади майже завжди співпадали з жаркою погодою.

«З кожним роком літо стає спекотнішим, і це ще більше ускладнює життя з таким діагнозом», — каже Сміт.

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Неврологія та клімат: зв’язок очевидний

Доктор Санджай Сісодія з Університетського коледжу Лондона, який досліджує вплив клімату на мозок, зазначає: синдром Драве — лише одна з багатьох хвороб, що загострюються через тепло. Серед них — інсульт, енцефаліт, розсіяний склероз, мігрень тощо.

Під час теплової хвилі в Європі у 2003 році приблизно 7% надлишкових смертей були пов’язані з неврологічними ускладненнями. Подібні показники фіксувалися і під час спеки у Великій Британії в 2022 році.

Жара й агресія, депресія, безсоння

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Підвищена температура змінює не лише фізичний стан — вона впливає на настрій і поведінку. Люди стають агресивнішими, роздратованішими, впадають у депресію. Особливо важко це переносять пацієнти з деменцією, епілепсією або психічними розладами.

У багатьох з них порушена терморегуляція, а ліки, які вони приймають (наприклад, від шизофренії), можуть знижувати здатність тіла охолоджуватись. Це збільшує ризик теплового удару або навіть смерті.

Ризики для немовлят і вагітних

Жара може бути небезпечною і для ще ненароджених дітей. За словами професорки Джейн Гьорст з Імперського коледжу Лондона, теплові хвилі пов’язують із зростанням передчасних пологів на 26%, що в свою чергу призводить до когнітивних порушень.

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Генетика й вразливість

Не всі однаково реагують на спеку — деякі люди переносять її краще. Вчені підозрюють, що важливу роль можуть відігравати генетичні фактори. Можливо, існують приховані генетичні схильності, які активуються лише за умов теплового стресу.

«Те, що ми спостерігаємо сьогодні в людей з неврологічними порушеннями, в майбутньому може стати реальністю й для тих, хто вважається здоровим», — попереджає Сісодія.

Спека і віруси, що впливають на мозок

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Зі зростанням температур активізуються й переносники інфекцій — наприклад, комарі, які переносять віруси Зіка, денге, чи чикунгунья. Деякі з них можуть викликати серйозні неврологічні ураження.

Вчені поки не мають відповіді на всі питання. Яка температура найбільше шкодить: денна, нічна чи тривалість спеки? Відповідь може бути різною залежно від людини та діагнозу.

Втім, зрозуміло одне: ми вступаємо в «еру гарячого мозку». І розробка захисних стратегій — попередження, охолоджувальні системи, соціальна підтримка — стає життєво необхідною.

«Епоха глобального потепління закінчилася. Настала епоха глобального кипіння», — сказав Генсек ООН Антоніу Гутерреш, коли липень 2023 року став найспекотнішим місяцем в історії. І мозок — серед перших органів, які це відчують.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарка сімейної медицини MIRUM clinic Юлія Віталіївна Антасевич розповідала про те, як правильно і без шкоди для здоров’я охолоджуватися та чи справді від кондиціонера можна застудитися.