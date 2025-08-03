"Пиксель" уходит в прошлое: как будет выглядеть новая форма ВСУ

"Пиксель" ВСУ

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Украинские военные постепенно переходят на новый камуфляжный рисунок ММ-25, который должен заменить нынешний образец формы ММ-14, известный в быту как "пиксель".

Соответствующее решение приняло Центральное управление развития материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, сообщает официальный сайт "Партнер МОУ".

ММ-25: что за новый камуфляж?

Новый узор ММ-25 утвержден для использования в производстве предметов вещевого имущества для нужд войска. Хотя его внешний вид официально еще не разглашается, профильные источники, в частности Boroshno News и First Division, сообщают, что ММ-25 очень похож на популярный международный камуфляж Multicam.

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Multicam. / © Фото из открытых источников

Multicam – это многозонный узор, который используется в вооруженных силах многих стран мира, включая США. Его основное преимущество – универсальность: он подходит для различных климатических условий и типов местности.

Сколько времени продлится переход

Полная замена камуфляжа не будет быстрой. Учитывая текущую численность Вооруженных Сил Украины, на переодевание всех военнослужащих в новую форму может уйти несколько лет. Точные сроки поставки ММ-25 в войска пока не объявлены.

В то же время старый "пиксель" будет оставаться в употреблении еще некоторое время, пока будет продолжаться переход.

Напомним, в Украине был принят дополнительный отпуск для бойцов и закон, который усилит возможности ветеранских предприятий.

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