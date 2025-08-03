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- Війна
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“Піксель” відходить у минуле: який вигляд матиме нова форма ЗСУ
Українська армія поступово переходить на новий камуфляж ММ-25. Що про нього відомо, чим він відрізняється від пікселя і коли з’явиться у військах.
Українські військові поступово переходять на новий камуфляжний малюнок ММ-25, який має замінити нинішній зразок форми — ММ-14, відомий у побуті як “піксель”.
Відповідне рішення ухвалило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Збройних Сил України, повідомляє офіційний сайт “Партнер МОУ”.
ММ-25: що це за новий камуфляж?
Новий візерунок ММ-25 затверджений для використання у виробництві предметів речового майна для потреб війська. Хоча його зовнішній вигляд офіційно ще не розголошується, профільні джерела, зокрема Boroshno News і First Division, повідомляють, що ММ-25 дуже схожий на популярний міжнародний камуфляж Multicam.
Multicam — це багатозонний візерунок, який використовують у збройних силах багатьох країн світу, включно зі США. Його основна перевага — універсальність: він підходить для різних кліматичних умов і типів місцевості.
Скільки часу триватиме перехід
Повна заміна камуфляжу не буде швидкою. З огляду на поточну чисельність Збройних Сил України, на переодягання всіх військовослужбовців у нову форму може піти кілька років. Точні строки постачання ММ-25 у війська поки не оголошені.
Водночас старий “піксель” залишатиметься у вжитку ще деякий час, поки триватиме перехід.
Нагадаємо, в Україні ухвалили додаткову відпустку для бійців та закон, який посилить можливості ветеранських підприємств.