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Программу "Контракт 18-24" расширили: что изменится для новых участников
В рамках программы Контракт 18-24 правительство запускает специальное направление для операторов дронов со сроком службы 2 года, выплатой в 1 млн грн и отсрочкой после службы.
Украина расширяет программу "Контракт 18-24", запуская отдельное направление для операторов дронов. Новые условия предусматривают фиксированный срок службы – два года, денежное вознаграждение в размере миллиона гривен и отсрочку после завершения службы.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.
По его словам, по поручению Президента Владимира Зеленского правительство приняло решение об открытии специального направления в рамках программы "Контракт 18-24" - для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.
Ключевые условия контракта для операторов БПЛА:
Фиксированный срок службы - 2 года
Базовая подготовка - до 45 дней
Профессиональная подготовка — до 60 дней (в зависимости от имеющихся сертификатов)
Адаптационный курс - 14 дней
Денежное вознаграждение - 1 млн грн в три этапа
После службы – возможность получить ипотеку под 0%
Кроме того, правительство представляет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после достижения 25 лет для всех, кто добровольно отслужил по этой программе.
Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".
"Вместе строим силу, которая остановит Россию и принесет долговременный мир", - подчеркнул министр.
Также напомним, что граждане Украины мужского пола, которым исполняетесь в этом году 17 лет, должны до 31 июля стать на военный учет призывников.