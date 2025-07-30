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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Программу "Контракт 18-24" расширили: что изменится для новых участников

В рамках программы Контракт 18-24 правительство запускает специальное направление для операторов дронов со сроком службы 2 года, выплатой в 1 млн грн и отсрочкой после службы.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Военнослужащие по программе "Контракт 18 – 24"

Военнослужащие по программе "Контракт 18 – 24"

Украина расширяет программу "Контракт 18-24", запуская отдельное направление для операторов дронов. Новые условия предусматривают фиксированный срок службы – два года, денежное вознаграждение в размере миллиона гривен и отсрочку после завершения службы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

По его словам, по поручению Президента Владимира Зеленского правительство приняло решение об открытии специального направления в рамках программы "Контракт 18-24" - для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Ключевые условия контракта для операторов БПЛА:

  • Фиксированный срок службы - 2 года

  • Базовая подготовка - до 45 дней

  • Профессиональная подготовка — до 60 дней (в зависимости от имеющихся сертификатов)

  • Адаптационный курс - 14 дней

  • Денежное вознаграждение - 1 млн грн в три этапа

  • После службы – возможность получить ипотеку под 0%

Кроме того, правительство представляет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после достижения 25 лет для всех, кто добровольно отслужил по этой программе.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".

"Вместе строим силу, которая остановит Россию и принесет долговременный мир", - подчеркнул министр.

Также напомним, что граждане Украины мужского пола, которым исполняетесь в этом году 17 лет, должны до 31 июля стать на военный учет призывников.

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