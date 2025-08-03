Які продукти краще зберігаються під час спеки

Диня / © Pixabay

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Дині, апельсини, манго та баклажани можуть безпечно зберігатися при температурі від +10 до +14 °C, у той час як груші, абрикоси та яблука швидше псуються.

Експерт радять більшість овочів та фруктів зберігати у прохолодному місці при температурі від 0 до 10 °C, наприклад, у холодильнику. Проте деякі плоди більш стійкі до тепла, ніж інші.

При температурі від +10 до +14 °C можна зберігати дині, апельсини, кавуни, банани, лимони, манго, грейпфрути, баклажани та авокадо.

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А груші, абрикоси, персики, яблука зберігаються при температурі від -1 до 0 °C.

Картоплю рекомендують зберігати при температурі +4 °C, щоб уникнути проростання бульб і проморожування м’якоті, яке псує смак продукту.

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