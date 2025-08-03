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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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362
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2 хв

Дівчину не пустили до нічного клубу Парижа через один елемент одягу: який саме

Якщо ви плануєте подорожувати до Парижа цього літа, необхідно враховувати маловідоме правило дрескоду французької столиці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дівчина в Парижі

Дівчина в Парижі

Жінка поділилася «важливим» правилом одягу для тих, хто планує поїздку до Парижа. Річ у тім, що їй відмовили в у вході в нічний клуб через те, що вона була в сандалях, а не на підборах.

Про це пише EXPRESS.

Американка Лейні Такер нещодавно відпочивала в Парижі з друзями та після поїздки опублікувала в Instagram пост, у якому порадила жінкам переконатися, що вони взяли з собою відповідне взуття, перш ніж вирушати до міста. Вона стверджувала, що їй відмовили у вході до кількох нічних клубів під час її паризьких вечірніх прогулянок, бо вона була в сандалях, а дрес-код клубів вимагав підборів.

Жінка стверджувала, що врешті-решт потрапила до клубу, заявивши, що її сандалі були дизайнерськими. Попри це, вона шкодувала, що не взяла з собою туфлі на підборах, аби уникнути незручностей.

«Важливе зауваження для всіх дівчат, які приїжджають до Парижа: ми не потрапили до кількох клубів минулої ночі, бо були в сандалях. Майже скрізь потрібні підбори. Я таки провела нас в один клуб, сказавши охоронцю, що мої сандалі від Valentino, і, чесно кажучи, я ненавиджу себе за це. Відправте мене прямо до в'язниці», — повідомила вона.

У підписі до фото вона написала: «Я зараз відчуваю самозневагу... але дівчина повинна робити те, що повинна, щоб потрапити до клубу».

Користувачі соціальних мереж розділилися в думках щодо її дій. Одні вважали, що Лейні проявила нерозсудливість, намагаючись увійти до нічного клубу в сандалях, тоді як інші стверджували, що політика носіння взуття лише на підборах була «застарілою» та «нісенітницею».

Раніше йшлося про те, що слід прати новий одяг перед тим, як вдягти його. І не лише через гігієну — справа у хімікатах, барвниках, бактеріях і навіть ризику подразнення шкіри.

Навіть якщо річ має вигляд ідеально нової, вона пройшла довгий шлях: фабрики, транспортування, склади, магазини та примірювальні. Одяг міг потрапити до вас з:

  • фабрики в одній країні

  • складського приміщення в іншій

  • магазину, де його чіпали десятки рук

Кожен із цих етапів може залишити сліди — від пилу та бруду до потенційно небезпечних речовин.

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