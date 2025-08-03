Как избавиться от пауков без химии: эффективные растения для ванной

Паук / © Pixabay

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Пауки полезны для экосистемы, но весной и летом многие хотят избавиться от них в доме. Эксперт советует держать в ванной мяту, лемонграсс и эвкалипт — эти растения с отталкивающим для пауков ароматом отпугнут их без химии. Также помогут лимонные кожуры — их можно натирать на подоконниках и возле сантехники.

Об этом пишет издание Express

Пауки важны для окружающей среды, но это не значит, что вы хотите, чтобы они поселились в вашей ванной в течение лета.

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Обычно сезон размножения пауков начинается в сентябре, но это не значит, что летом пауков нет. Если вы хотите держать их подальше от дома, но не хотите использовать химикаты, есть естественные способы.

Алекс Вудс из Victorian Plumbing поделился советами, как избавиться от пауков без лишних затрат.

Он рассказал, что пауки не любят некоторые растения из-за их сильного запаха. По его словам, «растения, такие как мята, лемонграсс и эвкалипт не только освежат вашу ванную комнату, но и отпугнут пауков, ведь они ненавидят такие ароматы».

Еще один природный метод — лимонные корки. Алекс говорит: «Это мой любимый прием. Протрите лимонные корки по подоконникам или в местах, где пауки могут спрятаться, например, за унитазом или шкафами. Цитрус их отпугнет и придаст ванной приятный аромат.»

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Напомним, ранее мы писали о том, что в течение последнего десятилетия каракурты, тарантулы, пауки-зебры, желтые пауки Сак и другие агрессивные виды уже стали постоянными жителямиОдесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.