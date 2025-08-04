Жінка продала своє обличчя за понад 80 000 грн

Люсі, яка продала зображення свого обличчя для ШІ-моделі / © Tullen Productions / DOCO Documentaries

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Жителька Великої Британії, 23-річна Люсі (ім’я змінено) отримала повідомлення в Instagram із незвичайною пропозицією — стати обличчям для ШІ-моделі. Ідея здалася жінці цікавою: вона бачила, як знаменитості на кшталт Кендалл Дженнер запускають власні цифрові аватари, і сприйняла це як щось «веселе». Крім того, компанія пообіцяла 1 500 фунтів стерлінгів (82 105 грн), що здалося легким заробітком. Не порадившись із юристами, Люсі підписала договір.

Про це пише Daily Star.

Згодом Люсі усвідомила, що передала право на використання свого обличчя в комерційних цілях без обмежень у часі. Відтепер зображення жінки може з’явитися в рекламі будь-якого товару — і все це без її подальшого погодження.

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«Це був просто DM від скаута з пропозицією використати мене як ШІ-модель. Гроші, звісно, привабили. Але мене ще й зацікавила ідея — побачити, як це працює, адже бачила, як знаменитості створюють свої цифрові аватари», — розповіла Люсі.

Договір, який вона підписала, був складним і об’ємним. За його умовами, Люсі мала надати кілька відео, які потім використали для створення цифрової копії її обличчя.

«У договорі прямо вказано, що я не можу отримувати гроші за брендові колаборації. Тобто, навіть якщо я захочу стати контент-кріейтором, це вже не дозволено. Я усвідомила це лише під час знімань документального фільму», — розповіла жінка.

Сьогодні історія Люсі стала частиною нового документального проєкту, який зняли в Манчестері. Автор фільму, режисер Сем Таллен, досліджує стрімкий розвиток індустрії ШІ-моделей та пов’язані з цим ризики.

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«Я зайшов на один з ШІ-сайтів і побачив безліч облич, які могли відтворювати будь-який текст, який ти їм даєш. Це вражало. Згодом я дізнався, що більшість із цих моделей створені на основі реальних людей. Я зрозумів, що мушу висвітлити цю тему», — розповів Таллен.

Попри те, що ситуація Люсі поки не є типовою, автор фільму вважає, що це лише початок нової реальності.

«Дехто погоджується на низьку оплату, бо боїться, що компанії все одно „вкрадуть“ їхнє зображення з Інтернету. Але тоді ти втрачаєш будь-який контроль над тим, що твоє обличчя говорить або рекламує», — зазначив режисер.

Документальна стрічка «Я продала своє обличчя AI за £1 500» покликана звернути увагу на серйозні правові та етичні виклики, які виникають у світі нових технологій.

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«Технології розвиваються швидше за закони, які мали б їх регулювати. Ми сподіваємось, що ця стрічка допоможе підняти рівень обізнаності та започаткує важливу розмову», — підсумував Таллен.

Нагадаємо, світ перейшов у третю епоху еволюції штучного інтелекту — фазу агентів. Замість традиційних чат-ботів і простих цифрових асистентів з’являються автономні ШІ-системи, які не просто ведуть діалог, а здатні самостійно ухвалювати рішення та виконувати дії. Яскравий приклад — агент ChatGPT від OpenAI, що вже вміє взаємодіяти з іншими сервісами, користуватися зовнішніми інструментами й вирішувати складні завдання з певним рівнем «усвідомлення» мети.