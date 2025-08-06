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Магнітна буря 6 серпня: яка її потужність
У середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.
У середу, 6 липня, активність Сонця буде напрочуд низькою. Це відповідатиме магнітній бурі зеленого рівня - К-індекс 2.7.
Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.
За даними фахівців, протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На світилі відбулося п'ять спалахів класу C та один спалах класу М1,1.
У дні магнітних бур, а також за кілька днів до її початку і після закінчення метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Зокрема, йдеться про головний біль, підвищення артеріального тиску, загальну слабкість, порушення сну.
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