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Что будет с курсом доллара в августе: прогноз банкиров
Колебания не превысят 25-30 копеек, считает банкир.
на данный момент в Украине валютный рынок спокоен и не демонстрирует резких скачков. В ближайшие недели курс гривны будет оставаться в пределах прогнозируемого диапазона.
Об этом сообщила директор департамента казначейских операций одного из банков Анна Золотько.
По словам банкира, июль был для валютного рынка очень стабилен, без чрезмерных пиков. Курс гривны к доллару колебался в пределах прогнозируемого коридора 41,72-41,87 грн/доллар. Средний курс был без существенных отклонений и составил 41,79 грн/доллар.
"Стабильности способствовал сниженный спрос на валюту со стороны импортеров. Это позволило снизить давление на курс и избежать резких скачков. Также важным фактором оставались регулярные поступления международной финансовой помощи", - пояснила Золотько.
Курс евро в прошлом месяце оставался умеренным, но с отдельными пиковыми значениями в середине июля. В итоге курс снизился, что также свидетельствует об эффективной политике НБУ.
Прогноз на август
По прогнозу Золотько, в ближайшем будущем гривна останется в пределах прогнозируемого коридора. Ожидаемое колебание не будет превышать 25–30 копеек при условии стабильной внешней ситуации.
Банкир говорит, что на данный момент у Нацбанка нет оснований для радикальных изменений учетной ставки, а стабильность курса создает благоприятные условия для валютного планирования бизнеса.
Напомним, что Dragon Capital дал макроэкономический прогноз курса доллара до конца 2025 года. Он может достичь 43,5 грн/долл., а если боевые действия будут продолжаться в 2026-м, доллар подорожает до 46 грн. Причина – затяжная война и экономическая нестабильность.