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В Украине хотят отменить 10 копеек: что задумали в НБУ
Ожидается, что этот процесс стартует в октябре. В настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.
Национальный банк Украины предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Соответственно прекратится чеканка монет номиналом 10 копеек и пополнение ими наличного обращения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В наличном обороте находится около 5,5 млрд штук разменных монет:
1,4 млрд штук монет номиналом 50 копеек
4,1 млрд штук монет номиналом 10 копеек
«Каждый год Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличное обращение», — говорится в сообщении.
Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.
Напомним, Национальный банк Украины планирует отчеканить тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Сейчас в обращении всего две копеечные монеты номиналом 10 и 50. От десятки планируют отказаться, полсотни еще будут ходить не менее 5 лет — объясняют в НБУ. В этом году нужно отчеканить 20 миллионов штук. Это будут копейки или «шаги» — будут решать в парламенте.