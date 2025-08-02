В Украине хотят отменить 10 копеек: что задумали в НБУ

Нацбанк / © УНИАН

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Национальный банк Украины предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Соответственно прекратится чеканка монет номиналом 10 копеек и пополнение ими наличного обращения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В наличном обороте находится около 5,5 млрд штук разменных монет:

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1,4 млрд штук монет номиналом 50 копеек

4,1 млрд штук монет номиналом 10 копеек

«Каждый год Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличное обращение», — говорится в сообщении.

Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Напомним, Национальный банк Украины планирует отчеканить тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Сейчас в обращении всего две копеечные монеты номиналом 10 и 50. От десятки планируют отказаться, полсотни еще будут ходить не менее 5 лет — объясняют в НБУ. В этом году нужно отчеканить 20 миллионов штук. Это будут копейки или «шаги» — будут решать в парламенте.