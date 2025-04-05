В Украине могут появиться новые монеты вместо копеек

В Украине могут заменить копейки на шаги

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Национальный банк Украины планирует отчеканить тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Шаг — так называли денежную мелочь еще в XVII веке. А в ХХ — Украинская Народная Республика имела в обращении шаг как реальное платежное средство. Например, за 40 шагов — тогда можно было купить газету. Московия всячески пыталась лишить Украину идентичности и в монетарной политике тоже: насаждая свои копейки. Только Россия, Беларусь и Приднестровье сейчас имеют в качестве разменной монеты — копейку. Украина в такой компании оставаться не хочет. Но новая монета — должна появиться только после решения парламента. Законопроект уже готов. Сейчас же идет дискуссия: стоит ли во время войны переходить с копеек к шагам.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

На выставке об истории украинской гривны возле стенда о шагах посетителей не заметно. Историческую справедливость берется восстанавливать господин Андрей.

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Хранитель фондов музея денег объясняет — шаг в украинском языке еще издавна означал монету. И к русскому — движение ногами не имеет никакого отношения.

«Это название происходит из упрощения в украинском языке таких номиналов монет, как шилинги в Британии, от которых происходят шелеги в Речи Посполитой в Польше, Литве. И вот это название она была упрощена», — говорит старший хранитель фондов Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин.

Денежная мелочь Гетманской эпохи в начале 20 века превращается в реальные деньги Украинской народной республики. Первые шаги напоминали почтовые марки.

Шаги / © ТСН

«У нас был дефицит монет, которые исчезли в Первую мировую войну и у нас был дефицит мелких денежных знаков. Самой быстрой технологией для того, чтобы быстро напечатать что-то полиграфическое это была типографская печать, как печатали почтовые марки», — говорит старший хранитель фондов Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин.

Украинскую гривну и шаги вместе с независимостью быстро подавили большевики. Российские рубли и копейки стали одним из элементов оккупации Украины.

«Это абсолютно московский термин, на монетах отчеканен Георгий Победоносец с копьем и эта монета называлась копейка или копие — копье», — говорит глава Украинского института нацпамяти (2019-2024) Антон Дробович.

В прошлом году в Нацбанке вышли с идеей заменить копейки на шаги. И завершить денежную реформу в Украине. Ввести гривны политической воли тогда хватило, до разменных монет дело дошло только сейчас.

«Никаких расходов из бюджета эта инициатива по замене копейки на удельное украинское название шаги не несет. Нацбанк будет дочеканивать монету на замену той, которую будет выводить с рынка. Никакой принудительной замены тех копеек, которые находятся в обращении, изъятия не произойдет», — говорит глава НБУ Андрей Пышный.

Шаги / © ТСН

Сейчас в обращении всего две копеечные монеты номиналом 10 и 50. От десятки планируют отказаться, полсотни еще будут не менее 5 лет — объясняют в НБУ. В этом году нужно отчеканить 20 миллионов штук. Это будут копейки или шаги — будут решаться в парламенте.

«Убрать из нашего законодательства на уровне законов это родство, которое оставили между Москвой, Минском, Киевом и Тирасполем только на этих территориях осталась копейка», — говорит глава НБУ.

Экспериментальные образцы шагов уже производились в Луганске на патронном заводе в 1992 году. Несколько десятков отчеканенных экземпляров ныне одни из самых ценных украинских монет. В свое время за найденные запрещенные украинские деньги бросали в тюрьму и даже расстреливали уничтожая украинскую идентичность. Это же делают россияне и сейчас.

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