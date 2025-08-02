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ГУР взорвало микроавтобус с "кадыровцами" в оккупированном Мелитополе
В оккупированном Мелитополе взорвался микроавтобус, погибли пятеро бойцов «Ахмата».
Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе в результате взрыва микроавтобуса уничтожено пять бойцов подразделения «Ахмат».
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
«Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления — сегодня в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения „Ахмат“ внутри. В результате детонации все пятеро пассажиров погибли», — говорится в сообщении.
Кроме того, были ранены двое оккупантов, которые были в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Чечне 17-летний мститель напал на силовиков Кадырова: парня убили, а родственников жестоко наказали. После этого «кадыровцы» согнали все село смотреть на тело юного мстителя.