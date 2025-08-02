ГУР взорвало микроавтобус с "кадыровцами" в оккупированном Мелитополе

Ликвидировано пятеро бойцов "Ахмат". / © скриншот с видео

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Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе в результате взрыва микроавтобуса уничтожено пять бойцов подразделения «Ахмат».

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления — сегодня в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения „Ахмат“ внутри. В результате детонации все пятеро пассажиров погибли», — говорится в сообщении.

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Кроме того, были ранены двое оккупантов, которые были в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы.

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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