Топ молочных продуктов, которые не вредят фигуре

Во время похудения важно выбирать правильные молочные продукты. / © Pixabay

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Молочные продукты часто содержат скрытый сахар в виде подсластителей, ароматизаторов или наполнителей. Худеющие должны обратить внимание на стекло и содержание сахара.

Диетолог рассказала подробно о продуктах с минимальным содержанием сахара.

Греческий йогур

На первом месте среди продуктов, содержащих мало сахара, греческий йогурт. Это отличная замена сметаны, которую можно легко добавлять в различные блюда, чтобы увеличить потребление белка и кальция. Белок в молочных продуктах важен для роста, иммунитета, восстановления тканей и выработки гормонов.

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Также греческие йогурты содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают снизить воспаление и вздутие живота.

Кефир

На втором месте — кефир. Это насыщенный питательными веществами ферментированный молочный продукт, который имеет много преимуществ для здоровья. Продукт богат пробиотиками, а также обладает противовоспалительными свойствами. Один стакан обычного кефира содержит 7 г натурального сахара и 10 г белка.

Сыр

На третьем месте — сыр. Один стакан обезжиренного творога содержит 9 г натурального сахара и 24 г белка. Белок используется в организме для наращивания и поддержания мышц, а также для выработки ферментов и гормонов, надлежащего функционирования иммунной системы и баланса жидкости и электролитов.

Молоко

На четвертой позиции — молоко. Это один из самых питательных и сбалансированных продуктов. Продукт богат белками, углеводами и пищевыми жирами. Один стакан 1% молока объемом 225 мл содержит около 8 г белка и 12 г сахара, а также кальций, витамин D и калий.

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Сыр Рикота

На пятом месте — сыр Рикота. Это мягкий сыр, который производится из молочной сыворотки, остающейся после производства других сыров, таких как моцарелла. Он имеет естественное низкое содержание сахара, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет снизить потребление сахара.

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