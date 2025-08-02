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Когда выкапывать озимый чеснок в 2025 году — лунный календарь
Каждый дачник знает, что чеснок не нуждается в особом уходе, но для хорошего урожая нужно подобрать лучшее время для выкапывания.
Чеснок славится своей неприхотливостью в уходе, однако очень важно подобрать правильное время, чтобы его выкопать. Это нужно сделать вовремя — он должен полностью созреть.
Озимый чеснок обычно высаживают на огороде осенью, а вот выкапывают его, начиная с середины июля и заканчивая августом. Чтобы не испортить урожай и получить вкусный озимый чеснок, следует обратиться за помощью к лунному календарю.
Согласно этому календарю, наиболее благоприятными днями лета для выкапывания озимого чеснока являются: 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26 августа.
Основные правила выкапывания чеснока:
за 1-1,5 недели до сбора урожая прекращаем полив
копаем в сухую погоду, в утреннее или вечернее время
подкапываем луковицы чеснока вилами, а не лопатой
оставляем их на неделю в хорошо проветриваемом помещении, чтобы они подсохли
обрезаем стебли, оставляя около 10 сантиметров и корни
Раньше мы писали хранить чеснок на зиму, чтобы он долго оставался свежим. Больше об этом читайте в новости.