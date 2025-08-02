Когда выкапывать озимый чеснок в 2025 году — лунный календарь

Чеснок / © Pixabay

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Чеснок славится своей неприхотливостью в уходе, однако очень важно подобрать правильное время, чтобы его выкопать. Это нужно сделать вовремя — он должен полностью созреть.

Озимый чеснок обычно высаживают на огороде осенью, а вот выкапывают его, начиная с середины июля и заканчивая августом. Чтобы не испортить урожай и получить вкусный озимый чеснок, следует обратиться за помощью к лунному календарю.

Согласно этому календарю, наиболее благоприятными днями лета для выкапывания озимого чеснока являются: 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26 августа.

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Основные правила выкапывания чеснока:

за 1-1,5 недели до сбора урожая прекращаем полив

копаем в сухую погоду, в утреннее или вечернее время

подкапываем луковицы чеснока вилами, а не лопатой

оставляем их на неделю в хорошо проветриваемом помещении, чтобы они подсохли

обрезаем стебли, оставляя около 10 сантиметров и корни

Раньше мы писали хранить чеснок на зиму, чтобы он долго оставался свежим. Больше об этом читайте в новости.