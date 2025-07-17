ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
186
Время на прочтение
2 мин

Переложите этим чеснок — и он будет храниться до самой весны: секрет опытных хозяев

Как сохранить чеснок целым и свежим в течение длительного времени: простой метод, защищающий от плесени, влаги и вредителей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно хранить чеснок

Как правильно хранить чеснок / © unsplash.com

Чеснок важно не только вовремя собрать, также нужно обеспечить ему оптимальные условия хранения, чтобы головки не портились и оставались плотными до весны. Опытные огородники поделились простыми, но очень эффективными советами, которые помогут сохранить урожай без потерь. Об этом пишет ресурс gordonua.com.

Как правильно хранить чеснок: эффективный метод, проверенный временем

  • Не торопитесь очищать. Не встряхивайте землю с головок чеснока сразу после уборки, также не срезайте сухую ботву и чешую. В течение следующих 5-6 недель вся энергия и питательные вещества из ботвы переходят в головку, делая ее более крепкой и устойчивой к порче.

  • Сухость и вентиляция. После сбора урожая важно избегать влаги: чеснок очень чувствителен к сырости, поэтому его нельзя хранить в холодильнике или в сырых подвалах. Идеальные условия для хранения — температура около +15°C и сухое, хорошо проветриваемое помещение. Лучше всего хранить чеснок в сетках, плетеных корзинах или на деревянных решетках. Забудьте о пластиковых пакетах, они не пропускают воздух, из-за чего чеснок начинает гнить.

  • Чем переложить. Чтобы избежать появления плесени, положите между головками чеснока веточки мяты или шалфея. Эти растения выделяют фитонциды — натуральные вещества, которые угнетают развитие грибковых спор и отпугивают трипсов — опасных вредителей, повреждающих чеснок и лук во время хранения.

  • Регулярная проверка. Раз в несколько недель проверяйте чеснок и отбирайте мягкие или подгнившие головки. Это позволит избежать распространения гнили на здоровые зубчики и сохранить основную часть урожая.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie