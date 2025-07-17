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Пожар охватил торговый центр: погибли 50 человек (видео)
Пожар в ТЦ Ирака унес жизни 50 человек. Объявлен трехдневный траур, власти обещают наказать виновных.
Масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в иракской провинции Васит. В огне погибли 50 человек, среди которых были женщины и дети.
Об этом 16 июля заявил губернатор региона Мохаммед аль-Майе, сообщает AP.
По словам губернатора, трагедия произошла 16 июля в городе Кут. В связи с инцидентом в области объявлен трехдневный траур.
Подробности об обстоятельствах возгорания пока ограничены. Известно лишь, что расследование причин пожара продолжается, а против владельца здания и администрации ТЦ уже открыты судебные дела. Однако о характере обвинений пока не сообщается.
«Мы уверяем семьи невинных жертв, что не будем снисходительными к тем, кто непосредственно или косвенно ответственен за эту трагедию», — подчеркнул аль-Майе.
Ирак не впервые сталкивается с подобными трагедиями. Ненадлежащие строительные нормы часто становятся причиной масштабных пожаров в стране. Так, в 2023 году более 100 человек погибли во время пожара на свадьбе в зале в районе Хамдания (провинция Ниневия), где проживает преимущественно христианское население. Тогда загорелся потолок из-за пиротехнического устройства, установленного в помещении.