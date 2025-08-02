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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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965
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ГУР підірвало мікроавтобус із "кадирівцями" в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі вибухнув мікроавтобус, загинули п’ятеро бійців «Ахмат».

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ліквідовано п’ятеро бійців «Ахмат».

Ліквідовано п’ятеро бійців «Ахмат». / © скриншот з відео

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі внаслідок вибуху мікроавтобуса знищено п’ять бійців підрозділу «Ахмат».

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Успішна операція ГУР МО України та руху опору — сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу „Ахмат“ всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули», — ідеться в повідомленні.

Окрім того, було поранено двох окупантів, які були в сусідньому автомобілі, та знищено мобільний комплекс радіоелектронної боротьби.

© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чечні 17-річний месник напав на силовиків Кадирова: хлопця вбили, а родичів жорстоко покарали. Після цього «кадировці» зігнали все село дивитися на тіло юного месника.

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