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ТСН у соціальних мережах

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Що буде з курсом долара у серпні: прогноз банкірів

Коливання не перевищать 25-30 копійок, вважає банкірка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

Курс валют / © УНІАН

Наразі в Україні валютний ринок спокійний і не демонструє різких стрибків. У найближчі тижні курс гривні залишатиметься в межах прогнозованого діапазону.

Про це повідомила директорка департаменту казначейських операцій одного з банків Ганна Золотько.

За словами банкірки, липень був для валютного ринку дуже стабільний, без надмірних піків. Курс гривні до долара коливався в межах прогнозованого коридору 41,72-41,87 грн/долар. Середній курс був без суттєвих відхилень і становив 41,79 грн/долар.

“Стабільності сприяв знижений попит на валюту з боку імпортерів. Це дозволило зменшити тиск на курс і уникнути різких стрибків. Також важливим чинником залишалися регулярні надходження міжнародної фінансової допомоги”, - пояснила Золотько.

Курс євро впродовж минулого місяця залишався помірним, але окремі пікові значення в середині липня. У підсумку курс знизився, що також свідчить про ефективну політику НБУ.

Прогноз на серпень

За прогнозом Золотько, у найближчому майбутньому гривня залишиться в межах прогнозованого коридору. Очікуване коливання не перевищуватиме 25–30 копійок за умови стабільного зовнішнього середовища.

Банкірка каже, що наразі Нацбанк не має підстав для радикальних змін облікової ставки, а стабільність курсу створює сприятливі умови для валютного планування бізнесу.

Нагадаємо, Dragon Capital дав макроекономічний прогноз курсу долара до кінця 2025 року. Він може досягти 43,5 грн/дол, а якщо бойові дії триватимуть у 2026-му, долар здорожчає до 46 грн. Причина — затяжна війна та економічна нестабільність.

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