Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2025 та 2026-го - прогноз

Курс валют / © Associated Press

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В Україні до кінця 2025 року курс може досягти 43,5 грн/дол, а якщо бойові дії триватимуть у 2026-му, долар здорожчає до 46 грн. Причина — затяжна війна та економічна нестабільність.

Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital.

Нацбанк України завдяки високим золотовалютним резервам має змогу й надалі використовувати валютно-курсові інструменти для досягнення запланованого рівня інфляції. Це дозволяє зберігати як фінансову, так і зовнішню стабільність. Водночас за прогнозами, у другій половині року очікується незначне послаблення курсу гривні щодо долара. Це пов’язано зі зниженням інфляційного тиску та традиційним підвищенням попиту на валюту в цей період.

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Згідно з прогнозом, курс гривні до кінця 2025 року може сягнути 43,5 грн за долар, а до кінця 2026 року — 46 грн за долар, якщо зберігатиметься сценарій «тривалої війни». У разі ж досягнення «стійкого перемир’я» аналітики вважають, що Національний банк зможе утримувати курс на стабільному рівні — приблизно 44 гривні за долар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 30 липня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 41,78 гривні.