Курс євро може стрімко впасти: прогноз аналітика

Курс валют. / © volynnews.com

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Нова торговельна угода між США і Євросоюзом дозволила уникнути ескалації щодо мит. Втім вона накладає суттєві фінансові зобов’язання на ЄС та має негативний характер щодо європейської валюти.

Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Відомо, що США запроваджують 15% мито на більшість європейських товарів. Своєю чергою, ЄС обіцяє масштабні інвестиції і закупівлі у Штатах. Хоча 15% – це менше від початкової - 30%, але для Європи ці умови все одно означають значні додаткові витрати, каже експерт.

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"Взяті на себе зобов’язання – інвестувати в США і купувати американські енергоносії та озброєння – ведуть до масованого відтоку капіталу з ЄС в долари. У короткостроковій перспективі факт укладення угоди дещо заспокоїв ринки, але деталі угоди не є сприятливими для європейської валюти у середньостроковому плані", - вважає Шевчишин.

ЄС зобов’язався інвестувати близько 600 млрд доларів у економіку Сполучених Штатів. Це означає значне збільшення європейських прямих інвестицій і проєктів в Америці понад наявні обсяги. За словами експерта, частина цієї суми може включати закупівлю Європою американської військової техніки, тобто частина інвестицій де-факто реалізується через оборонні замовлення.

"Якщо припустити, що цю суму розподілять на, скажімо, 5 років, виходить по 120 млрд доларів на рік. Для Європи це фактично чистий відтік капіталу: гроші, які покидають її економіку на користь американської. І для інвестування в США здебільшого потрібні долари, отже європейцям доведеться купувати долари на ринку, продаючи євро", - наголосив Шевчишин.

Окрім того, розрахунки за нафту та газ відбуваються доларах. Тому, каже аналітик, формується додатковий стабільний попит на долар з боку європейських енергетичних імпортерів “на довгі роки вперед”. На думку фахівця, зміцнення євро "підсилює удар".

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"Від початку 2025 року і до липня євро відчутно зміцнився проти долара – приблизно на 13–15%. Для європейських експортерів такий рух курсу означає, що їхня продукція стає дорожчою для покупців у доларах, якщо ціни залишаються номінованими в євро. І щоб залишитись конкурентними, фірми з ЄС можуть знижувати доларові ціни, фактично жертвуючи частиною виручки в перерахунку на євро", - каже Шевчишин.

Він додає: поточна угода для євро несе негативний характер, а це буде тиснути на курс євро до долара.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про укладення тарифної угоди з ЄС, тим самим уникнувши руйнівної торговельної війни з Євросоюзом. Згідно з угодою, США стягуватимуть 15% базовий тариф на більшість експорту ЄС. Виняток становитиме тільки експорт сталі та алюмінію, на який збережеться 50% тариф.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що було укладено «велику угоду», яка принесе «стабільність» та «передбачуваність» обом сторонам. З її слів, сторони погодили фіксовану тарифну ставку у 15% для більшості експортної продукції — зокрема, автомобілів, напівпровідників, фармацевтики та іншої продукції промислового сектора.

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Дата публікації 17:41, 28.07.25 Кількість переглядів 58 Невигідно?! У ЄС незадоволені торгівельною угодою зі США - оце так поворот