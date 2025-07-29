Курс евро может стремительно свалиться: прогноз аналитика

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Новое торговое соглашение между США и Евросоюзом позволило избежать эскалации по поводу пошлин. Впрочем, она налагает существенные финансовые обязательства на ЕС и носит негативный характер в отношении европейской валюты.

Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Известно, что США вводят 15% пошлины на большинство европейских товаров. В свою очередь, ЕС обещает масштабные инвестиции и закупки в Штатах. Хотя 15% - это меньше начальной - 30%, но для Европы эти условия все равно означают значительные дополнительные расходы, говорит эксперт.

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"Взятые на себя обязательства - инвестировать в США и покупать американские энергоносители и вооружение - ведут к массированному оттоку капитала из ЕС в доллары. В краткосрочной перспективе факт заключения соглашения несколько успокоил рынки, но детали соглашения не благоприятны для европейской валюты в среднесрочном плане", - считает Шинч.

ЕС обязался инвестировать около 600 млрд. долларов в экономику Соединенных Штатов. Это означает значительное увеличение европейских прямых инвестиций и проектов в Америке сверх имеющихся объемов. По словам эксперта, часть этой суммы может включать закупку Европой американской военной техники, то есть часть инвестиций де-факто реализуется по оборонным заказам.

"Если предположить, что эту сумму распределят на, скажем, 5 лет, получается по 120 млрд долларов в год. Для Европы это фактически чистый отток капитала: деньги, которые покидают ее экономику в пользу американской. И для инвестирования в США в большинстве случаев нужны доллары, следовательно европейцам придется покупать доллары на рынке.

Кроме того, расчеты за нефть и газ происходят в долларах. Потому, говорит аналитик, формируется дополнительный стабильный спрос на доллар со стороны европейских энергетических импортеров "на долгие годы вперед". По мнению специалиста, укрепление евро "усиливает удар".

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"С начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара – примерно на 13–15%. Для европейских экспортеров такое движение курса означает, что их продукция становится дороже для покупателей в долларах, если цены остаются номинированными в евро. И чтобы остаться конкурентными, цены с выручкой на выручку на фирму с ЕС могут снижать . евро", – говорит Шевчишин.

Он добавляет: текущее соглашение для евро несет негативный характер, а это будет давить на курс евро по отношению к доллару.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о заключении тарифного соглашения с ЕС, тем самым избежав разрушительной торговой войны с Евросоюзом. Согласно соглашению, США будут взимать 15% базовый тариф на большинство экспорта ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что было заключено «большое соглашение», которое принесет «стабильность» и «предсказуемость» обеим сторонам. По ее словам, стороны согласовали фиксированную тарифную ставку в 15% для большинства экспортной продукции — в частности автомобилей, полупроводников, фармацевтики и другой продукции промышленного сектора.

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Дата публикации 17:41, 28.07.25 Количество просмотров 58 Невыгодно? В ЕС недовольны торговым соглашением с США - вот так поворот