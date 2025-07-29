В Германии планируют отменить выплаты для военнообязанных украинцев

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

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В Германии политики обсуждают возможность отмены социальных выплат для военнообязанных украинцев, которые находятся в Германии.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Представители партии ХСС выразили недовольство тем, что более 150 тысяч украинских мужчин призывного возраста получают помощь от немецкого государства общим объемом около 1,3 миллиарда евро в год.

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«Нужно положить конец получению социальных выплат мужчинами-украинцами призывного возраста. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет у нас получают поддержку, то здесь что-то не так. Эта группа лиц не имеет права на получение этой социальной помощи и должна либо работать у нас в Германии, либо проходить военную службу в Украине», — заявил эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер.

Сообщается, что с начала войны в Германию приехало более 300 тысяч украинцев призывного возраста, из них более 150 тысяч получали помощь в марте 2025 года. Средний размер такой помощи составляет около 882 евро в месяц. Общая сумма выплат вместе с расходами на жилье и дополнительные потребности достигает более 1,3 миллиарда евро ежегодно.

В то же время украинское посольство в Германии считает, что обвинения в адрес всех украинских мужчин, находящихся за рубежом, являются необоснованными.

«Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Пребывание украинских мужчин за рубежом не запрещено. Для выезда необходимы соответствующие документы. Значительная часть мужчин в Германии находится там на законных основаниях и зарегистрирована в системе воинского учета», — отметили дипломаты в своем ответе на запрос BILD.

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Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен сократить объемы социальной помощи, которую сейчас получают безработные и малообеспеченные, в том числе и украинские беженцы. Правительство также обдумывает введение более жестких правил относительно расходов на жилье — речь может идти как об ограничении максимальной стоимости аренды, так и о проверке того, не превышает ли площадь жилья установленные нормы.

Кроме того, Германия временно прекратила прием беженцев по программе переселения, которую координирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).