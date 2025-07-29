У Німеччині планують скасувати виплати для військовозобов’язаних українців

Українські біженці у Німеччині / © ТСН

Реклама

В Німеччині політики обговорюють можливість скасування соціальних виплат для військовозобов’язаних українців, які перебувають у Німеччині.

Про це пише німецьке видання BILD.

Представники партії ХСС висловили незадоволення тим, що понад 150 тисяч українських чоловіків призовного віку отримують допомогу від німецької держави загальним обсягом близько 1,3 мільярда євро на рік.

Реклама

«Потрібно покласти край отриманню соціальних виплат чоловіками-українцями призовного віку. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років у нас отримують підтримку, то тут щось не так. Ця група осіб не має права на отримання цієї соціальної допомоги і повинна або працювати у нас у Німеччині, або проходити військову службу в Україні», — заявив експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Майєр.

Повідомляється, що від початку війни до Німеччини приїхало понад 300 тисяч українців призовного віку, з них понад 150 тисяч отримували допомогу у березні 2025 року. Середній розмір такої допомоги становить близько 882 євро на місяць. Загальна сума виплат разом із витратами на житло та додаткові потреби сягає понад 1,3 мільярда євро щорічно.

Водночас українське посольство у Німеччині вважає, що звинувачення на адресу всіх українських чоловіків, які перебувають за кордоном, є необґрунтованими.

«Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або ухиленні від мобілізації. Перебування українських чоловіків за кордоном не заборонене. Для виїзду необхідні відповідні документи. Значна частина чоловіків у Німеччині перебуває там на законних підставах і зареєстрована в системі військового обліку», — зазначили дипломати у своїй відповіді на запит BILD.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір скоротити обсяги соціальної допомоги, яку зараз отримують безробітні та малозабезпечені, зокрема й українські біженці. Уряд також обмірковує запровадження жорсткіших правил щодо витрат на житло — може йтися як про обмеження максимальної вартості оренди, так і про перевірки того, чи не перевищує площа житла встановлені норми.

Окрім того, Німеччина тимчасово припинила приймання біженців за програмою переселення, яку координує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).