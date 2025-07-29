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Над Минском сбили беспилотник - дрон упал возле жилых домов
Ночью 29 июля в Минске средства РЭБ сбили неизвестный дрон. Он упал в жилом районе - зафиксирован взрыв и обломки.
В ночь на 29 июля в белорусской столице, городе Минск, зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата.
Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.
Его обезвредили средства радиоэлектронной борьбы — дрон упал в 02.33 вблизи дома №72 на улице Матусевича. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
В Минобороны заявили о "дополнительных мерах" по усилению контроля за воздушным пространством. Причины инцидента устанавливаются.
Местное издание "Зеркало" сообщает, что в сети появилось видео момента падения. На нем слышен звук, похожий на работу мопеда, после чего раздается взрыв. Видно, как по воздуху разлетаются обломки, а возле припаркованных авто появляются искры — вероятно, в результате детонации.
Очевидцы рассказали, что милиция прибыла на место только через 25 минут после инцидента и начала разгонять присутствующих.
Напомним, утром 28 июля в Литву с территории Беларуси залетел неустановленный беспилотник. Выясняется, что это был за объект.