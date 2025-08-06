ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

День ангела 6 серпня: кого та як вітати з іменинами

6 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 6 серпня, день ангела

Який сьогодні, 6 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 6 серпня

6 серпня 2025 року привітайте з іменинами Лева, Спаса.

Лев — латинське походження, означає “цар звірів”. В дитинстві наполегливий, сумлінний, щирий. В дорослому віці стає справедливим, інколи легковажним, але амбітним.

Спас — давньослов’янське ім’я, тлумачиться як “покровитель, бог урожаю”. В дитинстві тихий, але впевнений у собі хлопчик. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує силу, мудрість і світло на кожному кроці життя. Бажаю радості в серці, спокою в душі і здійснення найпотаємніших мрій.

***

З днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує в складні моменти і надихає на добрі вчинки. Бажаю тобі здоров’я, любові, тепла і добробуту у кожен день.

***

Сердечно вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе дорогою добра і світла, захищає від біди і наповнює життя щасливими митями. Будь завжди оточений (а) любов’ю і турботою.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди підтримував тебе, давав сили і надію. Нехай кожен день приносить радість, а душа наповнюється спокоєм і вірою у краще.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає твій шлях, надихає на великі звершення і дарує мир у серці. Бажаю світла, добра і тепла у житті, а також безмежної радості і добробуту.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie