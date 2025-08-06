День ангела 6 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 серпня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 6 серпня

6 серпня 2025 року привітайте з іменинами Лева, Спаса.

Лев — латинське походження, означає “цар звірів”. В дитинстві наполегливий, сумлінний, щирий. В дорослому віці стає справедливим, інколи легковажним, але амбітним.

Спас — давньослов’янське ім’я, тлумачиться як “покровитель, бог урожаю”. В дитинстві тихий, але впевнений у собі хлопчик. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

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День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує силу, мудрість і світло на кожному кроці життя. Бажаю радості в серці, спокою в душі і здійснення найпотаємніших мрій.

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З днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує в складні моменти і надихає на добрі вчинки. Бажаю тобі здоров’я, любові, тепла і добробуту у кожен день.

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Сердечно вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе дорогою добра і світла, захищає від біди і наповнює життя щасливими митями. Будь завжди оточений (а) любов’ю і турботою.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди підтримував тебе, давав сили і надію. Нехай кожен день приносить радість, а душа наповнюється спокоєм і вірою у краще.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає твій шлях, надихає на великі звершення і дарує мир у серці. Бажаю світла, добра і тепла у житті, а також безмежної радості і добробуту.