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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 6 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають і техніку. Зокрема, понад пів сотні артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ

За минулу добу російські війська втратили понад тисячу солдатів. / © Associated Press

Станом на ранок 6 серпня ЗСУ знищили 1 059 270 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 059 270 (+1010) осіб,

  • танків – 11072 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23091 (+0) од

  • артилерійських систем – 31133 (+52) од

  • РСЗВ / MLRS – 1455 (+3) од

  • засоби ППО – 1203 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147)

  • крилаті ракети – 3555 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57475 (+138)

  • спеціальна техніка – 3936 (+1).

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія збільшує своє угруповання військ на 9 тисяч осіб щомісяця. Керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. За інформацією головкома, у липні втрати РФ становили понад 33,2 тисячі осіб.

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