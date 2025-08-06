- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 406
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 6 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають і техніку. Зокрема, понад пів сотні артсистем.
Станом на ранок 6 серпня ЗСУ знищили 1 059 270 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 059 270 (+1010) осіб,
танків – 11072 (+1) од
бойових броньованих машин – 23091 (+0) од
артилерійських систем – 31133 (+52) од
РСЗВ / MLRS – 1455 (+3) од
засоби ППО – 1203 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147)
крилаті ракети – 3555 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 57475 (+138)
спеціальна техніка – 3936 (+1).
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія збільшує своє угруповання військ на 9 тисяч осіб щомісяця. Керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. За інформацією головкома, у липні втрати РФ становили понад 33,2 тисячі осіб.