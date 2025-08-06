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- Війна
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Напруження на Сіверському напрямку зростає — оглядач
Ситуація на Сіверському напрямку різко погіршується: після втрати Верхньокамʼянського російські війська наблизилися до міста на два кілометри з південного сходу та посилюють тиск у Серебрянському лісництві.
Ситуація в районі Сіверська загострюється.
Про це інформує 6 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников
Після втрати ще й Верхньокамʼянського, ворог підійшов до міста на відстань 2 км з південного сходу.
У Серебрянському лісництві ворог потроху витискає наші підрозділи. А це сильно впливає на Сіверськ.
У Григорівці ще тривають бої, але контролю як території, так і ситуації майже немає.
Якщо це село впаде, то оборона південно-східної частини Серебрянського лісництва стане неможливою.
І далі ворог сконцентрується над захопленням с. Серебрянка та с. Дронівка, чим сформує кліщі з півночі та сходу від Сіверська.
Нагадаємо, у липні російська окупаційна армія намагалася взяти у кільце місто Вовчанськ на Харківщині.