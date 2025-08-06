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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Напруження на Сіверському напрямку зростає — оглядач

Ситуація на Сіверському напрямку різко погіршується: після втрати Верхньокамʼянського російські війська наблизилися до міста на два кілометри з південного сходу та посилюють тиск у Серебрянському лісництві.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Ситуація в районі Сіверська загострюється.

Про це інформує 6 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

  • Після втрати ще й Верхньокамʼянського, ворог підійшов до міста на відстань 2 км з південного сходу.

  • У Серебрянському лісництві ворог потроху витискає наші підрозділи. А це сильно впливає на Сіверськ.

  • У Григорівці ще тривають бої, але контролю як території, так і ситуації майже немає.

  • Якщо це село впаде, то оборона південно-східної частини Серебрянського лісництва стане неможливою.

  • І далі ворог сконцентрується над захопленням с. Серебрянка та с. Дронівка, чим сформує кліщі з півночі та сходу від Сіверська.

Нагадаємо, у липні російська окупаційна армія намагалася взяти у кільце місто Вовчанськ на Харківщині.

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