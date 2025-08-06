Астрологічний прогноз на 6 серпня

Горн / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку будь-якої справи – як професійної, так і побутової.

Символ дня: Горн.

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

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За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, проходять швидко і не несуть серйозних ускладнень, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: під забороною все те, що може призвести до харчового отруєння: прострочені продукти, фаст-фуд та вулична їжа.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів і фруктів, що дозріли до цього часу.

Магія та містика дня: від ворожіння треба відмовитись.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть корисної інформації.

Табу дня: не можна напружувати зір.

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Цитата дня: «Мрії здійснюються. Інакше природа не наділила б нас здатністю мріяти» (Джон Апдайк).

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