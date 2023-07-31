Вивертати чи ні речі навиворіт під час прання: всі "за" та "проти"

Перед кожним пранням ми ретельно вивертаємо речі навиворіт, як навчили нас наші мами і бабусі. Але чи дійсно є сенс в цьому методі?

Думки щодо того, чи потрібно вивертати одяг під час прання, розходяться. Одні впевнені, що це дуже важливо, інші кажуть, що цього краще не робити, а дехто взагалі не надає особливого значення цьому аспекту.

Навіщо вивертати навиворіт одяг під час прання: типові причини "за"

Багато хто задумується, чи потрібно вивертати навіть носки під час прання? Чи можливо є певні речі, які можна залишити так. Ось типові причини, чому краще одяг все ж вивертати навиворіт:

Вироби будуть довше зберігати цілісніть волокон і насиченість кольору на лицевій стороні. Фурнітура не буде пошкоджувати як саму річ так і інший одяг, який ви перете в машинці разом з нею. Застібки та ґудзики краще зберігають свою функціональність та зовнішній вигляд, буде менше подряпин, відколів. Також довше зберігаються аплікація, наліпки, стрази, вишивки тощо. Суттєво знижується інтенсивність утворення катишок. На лицьовій стороні виробу не залишаються плями від прального порошку, який може погано вимиватися. Вам не доведеться вивертати мокрі речі для більш дбайливого сушіння. Навіщо вивертати речі під час сушіння? Так вони довше зберігають свій колір, не вигорають, особливо, якщо ви сушите на сонці.

Тобто, незалежно від рівня делікатності тканин, речі перед пранням все ж краще вивертати навиворіт. Наслідки від неправильного прання можуть накопичуватися та погіршувати стан будь-якого виробу.

Чи потрібно вивертати одяг під час прання: причини "проти"

Дехто вважає, якщо вивертати речі під час прання навиворіт, то це ускладнює виведення складних плям. І дійсно плями з'являються саме на лицьовій стороні одягу. Якщо тканина погано піддається пранню, логічно, що вивертання може зробити цей процес ще складнішим. З огляду на це, варто запам'ятати кілька важливих порад:

завжди варто вивертати речі навиворіт, якщо ви збираєтесь лише освіжити їх за допомогою прання, але серйозних забруднень на них немає;

якщо на одязі є застарілі чи серйозні плями перед пранням їх краще замочити чи запрати вручну, в деяких випадках їх краще прати без вивертання;

краще мінімізувати кількість прання на лицьовій стороні, щоб річ зберегла свою якість (чергуйте прання навиворіт з пранням лицьової сторони);

якщо одяг дуже брудний, але має металеву фурнітуру, декор, краще його прати вручну і дуже дбайливо.

Завжди звертайте увагу на індивідуальні особливості кожного виробу. Не слід поспішати і кидати всі речі разом у барабан машинки. Правильно передбаний та вивернутий навиворіт одяг прослужить набагато довше.

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